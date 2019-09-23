شاهد.. مدارس الجنوب تشارك السعودية فرحتها بالعيد الوطني

شهدت صباح اليوم، عدد من ‏مدارس في العاصمة عدن ومحافظات لحج وابين والضالع مبادرة للاحتفال بمناسبة العيد الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.



وتزينت المدارس وطلابها باعلام المملكة واحتفلت بهذه المناسبة تجسيدا للحب والتقدير الذي يكنه شعب الجنوب للمملكة العربية السعربية وشعبها وقيادتها الرشيدة.

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