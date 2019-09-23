تحذير من الأحوال الجوية و"هيكا" يتطور من "عاصفة إعصارية" إلى "عاصفة إعصارية شديدة"

الإثنين 23 سبتمبر 2019 عاصفة كتب عدن - الخليج 365 حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين ، بعد "تطور الحالة المدارية "هيكا" من "عاصفة إعصارية" إلى "عاصفة إعصاريه شديدة".

وتوقع المركز في تقرير - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - استمرارية الحالة المدارية كعاصفة إعصاريه شديدة خلال الساعات القادمة. وقال التقرير تحت عنوان العاصفة الاعصارية الشديدة "هيكا" "من خلال المتابعة المستمرة للحالة المدارية في بحر العرب وحتى كتابة هذا التقرير يتبين تطور الحالة المدارية من "عاصفة اعصارية"الى "عاصفة إعصاريه شديدة" في يومنا هذا عند الساعة 12:00 عالمي (15:00 محلي) في شرق وسط بحر العرب ويتحرك بسرعة 14 عقدة غربا مع رياح مصاحبه تصل سرعتها إلى 65عقدة". Advertisements وبحسب التقرير "ويبعد مركز العاصفة الاعصارية الشديدة عن أرخبيل سقطرى حوالي 1296 كم وعن محافظة المهرة حوالي 1185كم". ووفقا للتقرير فإنه "من المتوقع استمرارية الحالة المدارية كعاصفة إعصاريه شديدة خلال الساعات القادمة". وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أنه" سيتم اصدار النشرات الخاصة بتطورات الحالة المدارية في الوقت المناسب فيما يخص حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية". وتابع "ولذا ننصح بالمتابعة المستمرة للنشرات الرسمية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية". ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، الملاحة الجوية والبحرية أقصى شرق إقليمنا من سوء الأحوال الجوية.

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