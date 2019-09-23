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الإثنين 23 سبتمبر 2019
السفينه
كتب
الخليج 365-عدن
سفينة على عرض البحر امام ميناء المخا تتعرض للتدمير الممنهج والغرق على مرأى ومسمع السلطات المعنية.
وفي هذا السياق كشف الناشط أحمد عامر، أنه قبل يومين نشر موضوع يخص سفينة قنا التي على وشك الغرق قبالة ميناء الزيت في عدن، واللذي قد يؤثر في حركة الميناء او قد يعيق توسع الميناء مستقبلا".
يضيف عامر، لكن اليوم تفاجأ أن سفينة قنا بدأت تميل إلى الجهة اليسرى ميلانا قويا وربما ب الساعات القادمة ستغرق كليا
اريد توضيح بعض الأمور وهي ان سفينة قنا موقعها قريب من الميناء موضحا في الصورة وهي رقم واحد رقم ٢ هي سفينة الرديف وهي أقرب للميناء وقيل ان الرديف فقط تطفو على كود رمل والحقيقة هي متهالكة وغارقة".
وتابع:" رقم ٣ وهي البوج التي تحيط ب الميناء رقم ٤ هو الميناء
وفي الفيديو يوضح ايضا مدى قرب قنا من المينا".
ودعا ناشطون الى ايجاد حلول لهذه الكراثة وذلك من خلال أبعاد السفينة قدر الامكان من موقعها، ثانيا إيجاد حل لها اما اغراقها في العمق لصناعة شعاب لتكاثر الاسما.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات كارثية.. سفينة ضخمة في ميناء الزيت بعدن على مشارف الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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