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عدن - ياسمين التهامي - شاهد...بلقيس فتحي تغني في اليوم الوطني للسعودية وتتغزل في الجمهور وتصارح الجميع: ما بيني وبينهم لا يعلمه إلا الله .. وتحرج المسؤولين بطلب جريئ(فيديو)

أحيت الفنانة بلقيس فتحي فقرتها الغنائية في بريدة بالقصيم، السعودية، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 89. Advertisements وبدأت فقرتها بغناء النشيد الوطني السعودي مع الجمهور وأشعلت الأجواء فور صعودها للمسرح إلى نهاية الحفل، وقدمت مجموعة من أغانيها الخليجية المميزة وسط تفاعل كبير مع الجمهور. وحرصت بلقيس على توجيه التهنئة للجمهور باليوم الوطني وقالت إنه بينها وبين الجمهور بالسعودية خبيئة لا يعلمها إلا الله وتحبهم بدون أسباب إلى ان عاشت في السعودية منذ 3 سنوات، وطلبت من شركة روتانا في نهاية الحفل بتنظيم حفل آخر لها في القصيم بسبب سعادتها الكبيرة بهذا الحفل.

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