الاكثر مشاهدة - ورد للتو : انفجارات تهز هذه المدينة الجنوبية ومصادر تكشف مايحدث الان

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : انفجارات تهز هذه المدينة الجنوبية ومصادر تكشف مايحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر أمني، أسباب الانفجار الذي سمع دويه، اليوم الإثنين، في مديرية شبام بوادي حضرموت. Advertisements ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​ وقال المصدر الأمني، إن مختصين قاموا بتفجير ألغام متبقية في موقع التفجير الذي استهدف قائد قوات التحالف بوادي حضرموت الخميس الماضي. وأكد أن الأوضاع مستقرة داعيا وسائل الإعلام للتعامل بمهنية مع الأحداث. وكان قائد قوات التحالف بوادي حضرموت قتل مع أربعة جنود بينهم سعوديين في انفجار عبوة ناسفة بمديرية شبام، الخميس الماضي.

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