الاكثر مشاهدة - عاجل : قرارات جمهوري مرتقبة خلال ساعات ومصادر تكشف تفاصيلها

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرارات جمهوري مرتقبة خلال ساعات ومصادر تكشف تفاصيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء وصفت بانها مطلعة ان الرئيس عبدربه منصور هادي بصدد اصدار قرارات جمهورية مرتقبة من المتوقع لها ان تصدر مساء اليوم أو مساء غدا.

وذكرت تلك الانباء إلى ان القرارات المتوقعة ستشمل تغييرات هامة في عدد من المناصب الحكومية

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وتزايدت في الاونة الاخيرة دعوات كبرى للمطالبة باصلاح الشرعية من قبل جهات سياسية يمنية بمختلف توجهاتها