اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل شيخ قبلي كبير على يد أولاد أخته في تعز

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شيخ قبلي كبير على يد أولاد أخته في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل شيخ  قبلي كبير اليوم الأحد على يد أولاد اخته في منطقة الهشمة شرقي محافظة تعز 

 

وقالت مصادر أمنية لموقع (يمن برس) أن المدعو أحمد صدام الحوجلة قُتل اليوم على يد أبناء  اخته في منطقة الهشمة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية شرق المحافظة

Advertisements

 

وأضافت أن قتلة المذكور كانوا على خلافات مع خالهم حول قطعة أرض فيما لا تزال التفاصيل حول أداة الجريمة 

والاجراءات الأمنية المتخذة  غير متوفرة حتى اللحظة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شيخ قبلي كبير على يد أولاد أخته في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا