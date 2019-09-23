مقتل شيخ قبلي كبير على يد أولاد أخته في تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل شيخ قبلي كبير اليوم الأحد على يد أولاد اخته في منطقة الهشمة شرقي محافظة تعز
وقالت مصادر أمنية لموقع (يمن برس) أن المدعو أحمد صدام الحوجلة قُتل اليوم على يد أبناء اخته في منطقة الهشمة الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية شرق المحافظة
وأضافت أن قتلة المذكور كانوا على خلافات مع خالهم حول قطعة أرض فيما لا تزال التفاصيل حول أداة الجريمة
والاجراءات الأمنية المتخذة غير متوفرة حتى اللحظة
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