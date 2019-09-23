شكرا لبحثكم عن خبر 13اكتوبر بدء العام الدراسي في المعهد العالي للقضاء بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت عمادة المعهد العالي للقضاء بالعاصمة الموقتة عدن لطلابها الكرام دفعة ( 23) دفعة الفقيد العدالة والوطن القاضي/ جمال محمد عمر, بأنه قد تقرر أن يبدأ العام الدراسي 2019 - 2020م بمشيئة الله في 13 أكتوبر 2019م بمبنى كلية الحقوق بمدينة الشعب التابعة لمديرية البريقة "غرب" العاصمة المؤقتة عدن. صادر عن: Advertisements عمادة المعهد العالي للقضاء. العاصمة المؤقتة عدن. صادر بتاريخ 22 سبتمبر 2019م

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