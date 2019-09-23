"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الطقس

كتب عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 23/09/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 24/09/2019م.



ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية، - تابعه" الخليج 365"- فإن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية: أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع تشكل سحب رعدية متفرقة يصاحبها هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على المرتفعات الغربية خاصة الجنوبية الغربية والاجزاء المحاذية لسهل تهامة مع نشاط ملحوظ في الرياح ، كذلك تتشكل سحب ركامية متفرقة قد يرافقها بعض الهطولات على اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوة، وحضرموت).

والمناطق الساحلية وتحديدا السواحل الغربية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا تتشكل معها سحب ركامية متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول امطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الساحل الغربي تمتد الى المناطق الداخلية المحاذية له، والرياح غربية الى شمالية سرعتها من 05 إلى 15 عقدة.

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وفي السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع تشكل قطع من السحب الركامية على المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية قد يرافقها هطول امطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية وتتراوح سرعتها من 05 الى 20 عقدة.

اما ارخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة. والرياح نشطة جنوبية غربية سرعتها تصل الى 35 عقدة.

والمناطق الصحراوية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً حارة نهاراً، والرياح شمالية شرقية, خفيفة إلى معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة و الرمال خاصة على الاجزاء الشمالية منها تتراوح سرعتها من 05 الى 20 عقدة.

ونبه المركز الوطني، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب والوديان وكذلك الاحتماء من العواصف الرعدية.