مرصد: الحوثيون اختطفوا 300 مواطن بعد خروجهم من عدن إلى صنعاء

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-صنعاء

قال المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان إن مليشيا الحوثي قامت بتوقيف عشرات المدنيين بشكل غير قانوني واخفائهم قسرا كانوا في طريقهم من عدن الى صنعاء.



وذكر المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان، إنّ معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من جماعة الحوثي، إذ تشير المعلومات التي جُمعت أنّ عدد المعتقلين خلال الشهر الحالي وصل إلى 300 معتقل، نُقل معظمهم إلى سجون في ذمار وتعز.

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وكان الالاف من المواطنين غادروا عدن جراء المعارك الدائرة التي جرت مؤخرا وحاولوا النزوح الى تعز وصنعاء.

ووفق معلومات وثّقها المرصد الأورومتوسطي، نزح نحو 3163 شخصًا من عدن، إضافة إلى 1034 أسرة من المحافظات الشمالية المختلفة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.

ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن مصادر متطابقة أن من بين المعتقلين الصحفي اليمني إيهاب الشوافي الذي غادر عدن يوم 29 أغسطس/ آب الماضي، واختفى تمامًا حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز أثناء توجهه إلى منزله في صنعاء.

وبحسب نقابة الصحفيين اليمنيين فإن الشوافي استوقفته نقطة أمنية تابعة لجماعية الحوثي شرق تعز، حيث اعتُقل هناك واقتيد إلى جهة غير معلومة.