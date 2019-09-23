شاهد.. أحد مشايخ العود في إب يسرد جرائم الحوثيين في بلاده ويدعو للاحتشاد ضدهم

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-إب

قال الشيخ عبده ناجي فاضل، وهو أحد مشايخ منطقة العودة شرق محافظة إب إن مليشيا الحوثي كانت قد جهزت مخطط لاقتحام قرى العود التي لم تخضع لهم من بعد الانسحاب وعلى رأسها بيت عبد القوي فاضل وقرية العجلة".



وتدور معارك بين اهالي بعض قرى العود ومليشيا الحوثي مؤخرا بعد قيام المليشيا محاولتها اقتحام القرى التي لم تخضع لهم.

وأضاف فاضل وفقا لما نقلت عنه قناة اليمن اليوم، ورصده الخليج 365، أن مليشيا الحوثي ما تزال تفرض طوقا عسكريا على القرى وقد استشهد خولان فاضل من بيت عبدالقوي من البحطة".

وذكر فاضل أن عربات مليشيا الحوثي العسكرية ما تزال تتوافد حتى اللآن تتوافد الى تطويق قرية العجلة لان بيت عبد القوي قد انتهت فيها".

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وتابع:" ولا تزال المعركة مستمرة حتى الان".

وأكد أن مليشيا الحوثي هي المعتدية صارت أكثر مما كانت عليه في السابق فقد اعتدت على الوطن واعتدت على الناس في بيوتهم ولا يفرقون بين رجل وأمرأة ولا انسان يقاتل او لا يقاتل".

ودعا الشيخ عبده فاضل الى اصطفاف أبناء العود في وجه مليشيا الحوثي لحماية شرفهم واعراضهم مما ستقوم به مليشيا الحوثي من جرائم.

واعتبر أنهم لن ينتظروا حتى يأتون ويقومون بالتمثيل بأبناء العود مثلما فعلت مليشيا الحوثي، بالحوثي قشيرة في عمران الذين مثلوا بجثته وسحلوه.