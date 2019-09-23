الحوثية تجدد قصفها على مواقع "المشتركة بمدينة الحديدة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

قصف للحوثي

كتب الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة صباح اليوم الاثنين.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيا استهدفت المواقع شرق مدينة الصالح بسلاح م.ط عيار 23 ، وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة.

وأضافت، المصادر أن المليشيات أطلقت نيران اسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 علئ المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة في شارع الخمسين وفي شارع 7 يوليو.

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وأمس، جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية ، بقصف واستهداف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وأطلقت عليها 7 قذائف من مدفعية الهاون الثقيل.

وفي مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة استهدفت المليشيا مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة المختلفة.

حيث قالت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات..

وأردفت المصادر أن عناصر المليشيا أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة م.ط من عيار 23 ، والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 من مناطق تمركزها صوب مواقع القوات المشتركة