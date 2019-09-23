الثقب الأسود.. جبهة صعدة تأكـل 3 قيادات حوثية برتبة لواء خلال شهرين

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-خاص

تصر جماعة الحوثي على عدم إظهار الحرب الدائرة في جبهة صعدة لكن خسارتها في القيدات تفضحها أمام الرأي العام وتؤكد أن صعدة صارت ثقب أسود أكلت خلال شهرين ثلاثة قيادات برتبة لواء.



الأول: اللواء أمين الحميري، وهو قائد الشرطة العسكرية في محافظة صعدة ومساعد قائد قوات الحرس الحدود.

لقي الحميري مصرعه في 29-8-2019م في جبهة كتاف شرق محافظة صعدة مع ثمانية من مرافقيه وهي جبهة تشهد معارك عنيفة منذ عدة أشهر.

ولم تعترف مليشيا الحوثي أين قتل لكن عبر وسائل التواصل كشف ناشطون عن مصرعه في جبهة كتاف.

الثاني: اللواء محمد علي دعبش، وهو أحد القيادات البارزة في صوف مليشيا الحوثي لقي مصرعه في 10-9-2019م.

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وكالعادة لم تفصح مليشيا الحوثي أين قتل لكن وسائل التواصل كشفت عن مصرعه في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

وكان اللواء دعبش قائداً لمحور البيضاء التابع للمنطقة العسكرية الرابعة وسط اليمن، وانتقل قبل أسابيع إلى محافظة صعدة.

الثالث: اللواء احمد يحيى شرويد، لقي مصرعه في مديرية ساقين بمحافظة صعدة في الخامس من الشهر الجاري مع عددا من مرافقيه.

وكان اللواء شرويد مديرا لاستتخبارات والمعلومات في المنطقة الرابعة.

ومنذ بداية الحرب ومليشيا الحوثي تعلن في كل فترة عن مصرع قيادي رفيع في صفوف الجماعة لا سيما في صعدة والساحل الغربي وهو ما يجعل جبهة صعدة ثقب اسود يلتهم مليشيا الحوثي والقيادات الرعفية منها.