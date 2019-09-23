بالصور.. "فينا خير" بالمسيلة تدشن توزيع الحقائب المدرسية

الإثنين 23 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

دُشن الأستاذ فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة والأستاذة سهام عوض أحمد العامري مديرة مؤسسة فينا خير المسيلة ، صباح توزيع عدد ( 500 ) حقيبة مدرسية مكتملة حيث تحتوي كل حقيبة على كرّاسات وأدوات مدرسية.



كما استهدفت عملية التوزيع الطلّاب والطالبات الأيتام وكذلك الذين ينتمون إلى الأسر الأشد حاجة ، حيث تعتبر مديرية المسيلة من المديريات الأكثر فقراً بمحافظة المهرة.

حيث تمّت عملية التوزيع حسب آلية تم الأتفاق عليها مسبقاً ، تقضي بحصول كل مدرسة على حصة محددة من الحقائب ، كما حصلت ( 19 ) مدرسة بالمديرية على حصتها من الحقائب الموزعة.

قُسمت المدارس المستفيدة من عملية التوزيع إلى محورين هما :اولاً - المدارس الواقعة بمناطق الوادي ، ويضم هذا المحور كلّاً من :

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1 - مدرسة حمزه ، 2 - مدرسة أبوبكر الصديق ، 3 - مدرسة ضيمام ، 4 - مدرسة الزبيري ، 5 - مدرسة تهير ، 6 - مدرسة الطبري ، 7 - الفرط ،8 - مغرات ، 9 - بن قره.

كما يضم المحور الثاني المدارس الواقعة بالمناطق الساحلية بالمديرية : 1 - مدرسة راضي بحساي ، 2 - مدرستي ثمنون ومعاذ بن جبل ، 3 - مدرسة 22 مايو برخوت ، 4 - مدرسة عريوط ، 5 - مدرسة أبن خلدون العيص ، 6 - مدرستي سمية والطلائع برهديد ، 7 - مدرسة سعيد نصيب بضبيعة.

على صعيد متصل شكر الأستاذ فضل الدحيمي مدير عام م/ المسيلة ، مؤسسة فينا خير على الجهود التي تبذلها ،و ماتقدمه من مساعدات لأبناء المديرية ، معرباً عن سعادته بنجاح المؤسسة في جميع الأدوار التي تقوم بها ولا سيما الادوار الإنسانية.

من جانبها عبّرت الأستاذة سهام العامري عن سعادتها بنجاح عملية التوزيع وحصول كل مدرسة على حصتها من الحقائب ، مضيفة بأن مؤسسة فينا خير لن تتوقف عن دعمها المستمر لمديرية المسيلة في شتّى المجالات ، كما شكرت الأستاذ فضل الدحيمي مدير عام المسيلة لحضوره عملية التدشن ، وكذلك إدارة التربية بالمديرية وإدارات المدارس المستهدفة التى كان لها دور كبير بنجاح عملية التوزيع بالشكل المطلوب.

حضر عملية التدشين الأستاذ سالم أحمد بريدان العامري مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية المسيلة .