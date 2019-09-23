""الخليج 365"" ينشر تفاصيل الصفعة المدوية التي وجهها لاعب منتخب النشئين اليمني الحر لتوكل كرمان

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عدن - ياسمين التهامي -



وجه أشهر لاعب في المنتخب الوطني للناشئين المتواجد حاليا في قطر النجم/ حسام السودي صغعة قوية في وجه توكل كرمان التي حاولت استغلال الصغار وهم فرحيين بتاهلهم الى نهائيات كاس اسيا بتكريمهم بعد ختام التصفيات..

واسمع النجم البطل / حسام السودي توكل كرمان كلاما قويا قبيل التكريم قائلا..

لايشرفني ان اسلم على توكل ولا اقبل تكريمها لي فهي اخر من تتكلم عن السلام وهي السبب من اوصلت اليمن الى هذا الوضع الذي نعيشه في الداخل وفي الشتات بالخارج ولذلك لم ولن اقبل جائزتها..

هذا وتناقلت العديد من الوكالات شهامة وشجاعة هذا النجم الصغير الذي رفض باعتزاز ان يسلم على توكل كرمان او يقبل جائزتها..

احييك يابن السودي واشد على يديك والرزق بيد الله وليس بيد احد وتكريمكم مظمون باذن الله من قبل الشيخ / العيسي ورئيس الجمهورية ومن رجال الاعمال الشرفاء باذن الله والمكتوب بتلاقيه..

احييك يا بطل..فقد رفعت رؤوسنا واكدت للملاء ان اليمن فيها الكثير من الشرفاء امثالك

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