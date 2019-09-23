شكرا لبحثكم عن خبر الاسم والصورة .. لاعب في منتخب الناشئين يرفض استلام 3000دولار من توكل كرمان .. لماذا؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشهر لاعب في منتخب الناشئين يرفض تكريم توكل كرمان..

وجه أشهر لاعب في المنتخب الوطني للناشئين المتواجد حاليا في قطر النجم/ حسام السودي صغعة قوية في وجه توكل كرمان التي حاولت استغلال الصغار وهم فرحيين بتاهلهم الى نهائيات كاس اسيا بتكريمهم بعد ختام التصفيات..

واسمع النجم البطل / حسام السودي توكل كرمان كلاما قويا قبيل التكريم قائلا..

لايشرفني ان اسلم على توكل ولا اقبل تكريمها لي فهي اخر من تتكلم عن السلام وهي السبب من اوصلت اليمن الى هذا الوضع الذي نعيشه في الداخل وفي الشتات بالخارج ولذلك لم ولن اقبل جائزتها..

Advertisements

هذا وتناقلت العديد من الوكالات شهامة وشجاعة هذا النجم الصغير الذي رفض باعتزاز ان يسلم على توكل كرمان او يقبل جائزتها..

احييك يابن السودي واشد على يديك والرزق بيد الله وليس بيد احد وتكريمكم مظمون باذن الله من قبل الشيخ / العيسي ورئيس الجمهورية ومن رجال الاعمال الشرفاء باذن الله والمكتوب بتلاقيه..

احييك يا بطل..فقد رفعت رؤوسنا واكدت للملاء ان اليمن فيها الكثير من الشرفاء امثالك

النعماني