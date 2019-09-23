فضائية “حضرموت“ تخدع متابعيها برابط مباشر لنقل مليونية المكلا

الإثنين 23 سبتمبر 2019

قناة حضرموت

كتب الخليج 365 - خاص

صدم متابعو قناة حضرموت الفضائية من ترويج القناة لنقل فعالية مليونية 22 سبتمبر في بث مباشر، يوم أمس الأحد، بالمكلا.



وعلق ناشطون محليون على رابط القناة ووصفوه بأنه رابط“كاذب“، هدفه الترويج للمحتوى فقط دون عرضه.

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وكانت قد شهدت مدينة المكلا احتشادا شعبيا يعتقد أنه الأكبر على الإطلاق في تاريخ محافظة حضرموت.

ولبت دعوة حضور الاحتجاجات الشعبية بالمكلا، مكونات قبلية مختلفة ومناصب وأعيان وشخصيات هامة تؤيد وتؤازر قرار المخافظ بمنع تصدير النفط حتى الاستجابة لمطالب المحافظة المهمشة.

ولم يشكل الميول السياسي لدى الحضارم اي فرق في نجاح الاحتجاجات، بل اعلنت كافة الأحزاب السياسية المختلفة تضامنها مع المحافط البحسني، لنيل استحقاقات حضرموت.