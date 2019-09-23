قيادي في الإنتقالي يهاجم محافظ شبوة على خلفية لقاءه بنائب الرئيس

الإثنين 23 سبتمبر 2019

المجلس الانتقالي

كتب الخليج 365

هاجم قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو على خلفية لقاءه نائب رئيس الجمهورية، علي محسن الأحمر المتهم الأول بتمويل الإرهاب في الجنوب .



وقال القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس في اوروبا "احمد عمر بن فريد , تعليقاً على صورة لقاء نائب الرئيس ومحافظ شبوة، "لو كنت مكانك يابن عديو لتمنيت أن تبتلعني الأرض من حيث أجلس أمام علي محسن الأحمر".

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واضاف: "الآن يحق لك بلا خجل أن تقدم لسيدك فاتورة بيع شبوة ، وبكل تأكيد سيدفع لك الثمن وبأقل مما تتوقع ، لكن المصيبة أن المال المدفوع لك سيكون فتات الفتات من نفط شبوة".. مختتما تغريدته بالقول:" اللهم لا تؤاخذنا بما فعل ... منا يارب".

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه، أمس محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، على الأوضاع في المحافظة والجهود المبذولة لتجاوز ما شهدته المحافظة من أحداث مؤسفة وجهود البناء والتنمية وبسط الأمن والاستقرار.

وأشاد نائب الرئيس بفاعلية السلطة المحلية وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية والتفاف ووعي أبناء محافظة شبوه في رفض كل محاولات استهداف مؤسسات الدولة الشرعية وحرصهم على إرساء الأمن والاستقرار ورفض دعاوى التخريب والإرهاب..معبراً عن تقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن واليمنيين.