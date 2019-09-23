البحسني يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالعيد الوطني الـ 89

الإثنين 23 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - المكـلا

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية تهنئة الى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، هنأه فيها باسمه شخصياً وباسم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وأبناء حضرموت كافة بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانون (89) للعيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يصادف اليوم الـ 23/سبتمبر/2019 .



وأكد المحافظ في برقية التهنئة أن هذه الذكرى والمناسبة الغالية تأتي والمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً تقف في مقدمة الأمة العربية والإسلامية دفاعاً عن الحق العربي في مواجهة العدوان والصلف الإيراني الذي يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية والإسلامية ويؤكد هذا الموقف مكانة المملكة وصلابة موقفها لتؤكد للعالم أجمع بأنها الرقم الصعب الذي يصعب تجاوزه .

وقال المحافظ إن أبناء محافظة حضرموت يقدّرون عالياً الموقف الأخوي لخادم الحرمين الشريفين تجاه قضايا شعبنا اليمني عموماً ومحافظة حضرموت خصوصاً إذ أن دعم المملكة ومساندتها لأبناء محافظة حضرموت ستظل تتذكره الأجيال جيلاً بعد جيل وهو موقف لم يكن وليد الصدفة بقدر ما تعزز هذا الموقف بدماء شهداء المملكة وحضرموت التي سالت من أجل الدفاع عن الحق..

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وتمنى محافظ حضرموت لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز بموفور الصحة والسعادة والتوفيق في قيادة الأمة نحو المستقبل المنشود .

كما بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية تهنئة الى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رفع فيها باسمه شخصياً وبإسم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وأبناء حضرموت كافة بأطيب وأخلص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانون (89) للعيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد المحافظ إنها مناسبة عظيمة وخالدة في تاريخ قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق الذي تربطنا فيه أواصر العلاقات الأخوية، وصدق المواقف تجاه قضايا أمتنا العربية والإسلامية عموماً وقضية أبناء شعبنا اليمني وحضرموت بصورة خاصة.. تلك العلاقات التي نعتز بما وصلت إليه من مواقف ايجابية في دعم قضية شعبنا والوقوف إلى جانبه في حربه ضد المد الإيراني وعصابات الحوثي التي انقلبت على الشرعية ودمرت مؤسسات الدولة، وكان لهذا الموقف الصادق مكانته في نفوس أبناء شعبنا .

وأكد المحافظ ان ما قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضرموت من دعم ومساندة سيظل دائماً محل إهتمام وتقدير أبناء حضرموت .