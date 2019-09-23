كاتب خليجي يستغرب من تواطؤ الحكومة مع الحوثيين

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 - متابعات

تساءل الخبير العسكري الخليجي خلفان الكعبي عن الحكمة من استعداد الحكومة لتقديم التنازلات إلى الحوثيين.



وقال الكعبي في تغريدة له على تويتر:"‏الحضاره والتاريخ العريق سبب لاستمرار تقدم الأمم، مؤسف أن بعض قيادات الدول تهدم الماضي العريق للدول بفسادها وعجزها والالتفات لمصالح شخصيه ضيقه"

وتابع: لا أدر ما الحكمه والسر من استعداد الحكومه لتقديم التنازلات للحوثيين

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واختتم بقوله: التحالف يجب أن لا يترك السفهاء والمفسدين يتخبطون ويدمرون ويفسدون.

وقال الكعبي في وقت سابق: "‏من المؤسف أنه بالرغم من بيان التحالف العربي بوقف الحشد وأي انتشار للقوات إلا أننا لا زلنا نسمع عن تحرك قوات من مأرب باتجاة محافظات الجنوب".

وتابع: "أيضا سمعنا قبولا وترحيبا من المجلس الانتقالي ببيان التحالف فيما لم نسمع قبولا أو رفضا من الحكومة اليمنية".

واختتم تغريدته.

متسائلا: "هل تريد الشرعية استمرار التوتر في اليمن؟".