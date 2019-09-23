الإثنين 23 سبتمبر 2019 ألغام كتب الخليج 365 - خاص كشف مصدر أمني في حضرموت، أسباب الانفجار الذي سمع سوته في مديرية شبام بوادي حضرموت.

Advertisements وقال المصدر إن الفرق الهندسية قامت بتفجير ألغام متبقية في موقع التفجير الذي استهدف قائد قوات التحالف بوادي حضرموت الخميس الماضي. وكان قائد قوات التحالف بوادي حضرموت قد ارتقى شهيدا مع 4 جنود بينهم سعوديين في انفجار عبوة ناسفة بمديرية شبام بحضرموت الوادي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مسؤول: صوت الإنفجار في شبام ناجم عن تفكيك بعض الألغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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