“اليمن العربي“ ينفرد بحوار مع الرسام الأول بحضرموت الفائز بترس النصب التذكاري

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الرسام الأول بحضرموت الفائز بترس النصب التذكاري

كتب الخليج 365 - حاوره:عبدالله محسن الشادلي

أجرى موقع "الخليج 365" حوارا مميزا مع الرسام خالد باوزير، الفائز الأول بجائزة الترس التذكاري يوم افتتحاحه بالتزامن مع احتفالات 24 ابريل بالمكلا.



وأكد باوزير "لليمن العربي" أن انطلاقته بدأت من تحفيز معلم التربية الإسلامية له وهو في الصف السابع الإبتدائي.

وفيما يلي ننشر نص الحوار:

* الفنان خالد عبيد عبدالله باوزير، الشخصية الحضرمية ذات الطابع الجميل والروح المرحة، التي نفتقدها كثيرا في زمننا المعاصر.. حدثنا عنك في سطور.

** الاسم خالد عبيد عبدالله باوزير

من مواليد عدن المنصورة 1969

الحالة الاجتماعية متزوج

حاليا ساكن في حضرموت الوادي

* كيف كانت تجربتك الفنية في أم الدنيا سابقا "العاصمة عدن".

** كانت التجربة الأولى حوالي بعمر 7 سنوات في الصف الاول إبتدائي عند رؤية معلم مادة التربية الاسلامية لإحدى رسماتي أعجب بها وانبهر وذهل وأظهرها أمام الطلاب رافعاً لها في الصف وذلك عام 1977 مماكان دافعا لي في الاستمرار في الرسم. وكانت في هذه الفترة تجربتي محصورة في المرحلة الإبتدائية والثانوية على مستوى المدرسة دون اي مشاركات خارج إطار المدرسة. وذلك في التفنن والإبداع في رسومات الخرائط الجغرافية ومايتعلق بالمواد العلمية من رسومات المناهج في كراريسنا. وكانت نهاية مرحلة الثانوية لي عام 1988. وهنا توقفت عن الرسم إلا في عمل بعض المجلات الحائطية لمدرسة عبدالله بن مسعود بقريتي (قرن بن عدوان) عندما انتقلت إليها في العام 1995. حتي عام 2015 إستأنفت الرسم ووجدت مجال النشر وسرعة اتتشار الرسومات وذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ووجود مجموعات خاصة بالرسامين مماساعدني علي وضع رسوماتي في هذه المواقع ونشرها

* يبدو لي من خلال لوحة شاهدتها من رسمك أنك تجيد الخط العربي أيضا.. هل تعتقد أن الخط والرسم ممكن ان يجتمع في الفنان في آن واحد؟

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** نعم يجتمع ذلك. بأعتبار أن الخط هو رسم بحد ذاته. وكما قيل كل خطاط رسام وليس العكس.

* ما تعليقك على المردود المادي، وهل ترى أن الرسام الفذ من الممكن أن يكون مصدر دخله مقبولا؟

** المردود المادي يختلف من رسام لآخر . الرسام الفذ من الممكن أن يكون مصدر دخله فوق المقبول مع فارق الزمن بين الرسم التشكيلي والرسم الألكتروني وهذا يعتمد علي مدى قناعة الفنان بين العمل اليدوي والعمل الالكتروني. وأنا كرسام تشكيلي أفضل العمل بالريشة عن غيرها حتى وإن كان المردود المادي ضعيفاً..

* كونك من الفنانين المخضرمين - إن جاز التعبير - هل ترى أنك أُنصِفتَ في مسيرتك الفنية سابقا او حاضرا؟

** سابقاً لايوجد لي أي مشاركات تظهر أعمالي الفنية ولا يوجد اعمال لي. أما حالياً لازلت في بداية ظهوري والقادم أفضل بإذن الله..

* ماذا تجيد غير الرسم؟ وما هي الفنون الرسمية التي تجيدها؟

** الدنيا مليئة بالتناقضات. اجيد فن النحت. والزخرفة. ورسم الخط. وعمل المجسمات الهندسية وغيرها من الفنون الداخلة في الفن التشكيلي ولكن لايوجد اي انتاج من هذا كله الاّ الرسم فقط ..

* هل الفن اكتساب أم موهبة؟

** باعتقادي ان الفن عبارة عن موهبة قبل ان تكون مكتسبة.

* حدثنا عن أبرز مشاركاتك إن وجدت.

** طبعا هناك اول مشاركة لي في مهرجان الوفاء والنصب التذكاري الذكري الثالثة للتحرير في مدينة المكلا. حيث أقيمت مسابقة للفنانين التشكيليين برعاية السلطة المحلية في ساحل حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بقيادة اللواء الركن /فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت والذي تشرفت بتسليمي ترس النصب التذكاري والجائزة الاولى وقيمتها 500000 الف ريال يمني من يده الكريمة حفظه الله ورعاه.

والمشاركة الثانية كانت في معرض المخدرات في لوحة التوعوي برعاية العميد/ منير كرامة التميمي. مدير عام أمن وشرطة حضرموت الساحل..

* كلمة لك!

** أولا شكراً لكم على إتاحة هذه الفرصة وهي الاولى بالنسبة لي في الحوار الصحفي

ثانيا كل الشكر والتقدير لمن كان سبباً بعد الله عزّ وجلّ لكل من شجعني اكان مادّياً أو معنوياً ودفع بي نحو هذا الفن ومنحني فرصة المشاركة وزرع الثقة في نفسي نحو الأستمرار سواءً عبر مواقع التواصل أو غيرها.