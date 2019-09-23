خريجو النفط الحضارم يطالبون بمنحهم أولوية التوظيف في الشركات العاملة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

حضرموت

كتب الخليج 365 - المكلا

طالب خريجو التخصصات النفطية من أبناء محافظة حضرموت باعطائهم "أولوية التوظيف في مختلف الأعمال والمقاولات في الشركات النفطية العاملة في المحافظة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والوزارية" .



وطالبوا في كلمة ألقاها نيابة عنهم المهندس "حسن محسن باراس" في الاحتشاد الجماهيري الكبير الذي احتضنته مدينة المكلا أمس "التحقيق في التوظيفات السابقة المخالفة للقانون وغيرها من التجاوزات القانونية والانتهاكات البيئية" , مؤكدين على "ضرورة نقل مكاتب الشركات العاملة في قطاعات حضرموت إلى حضرموت ".

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وشدد الخريجون على "منح حضرموت حصتها من مبيعات النفط بما لا يقل عن 50% مع تعويضها عما سبق من حرمان وظلم ", و"إلزام الشركات بواجبها تجاه حماية البيئة و التنمية المستدامة لمناطق الإمتياز وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها عالميًا" , وكذا "إلزام الشركات بتدريب وتأهيل الطلاب في التخصصات ذات العلاقة وفق برامج شاملة وبالتنسيق مع الجامعة".

ويذكر أن لجنة خريجي النفط الحضارم تعد لجنة شبابية تطوعية ليس لها أي انتماء سياسي وهي من أبناء حضرموت خريجي التخصصات النفطية من مختلف الجامعات والمعاهد الداخلية والخارجية الذين همشوا وحرموا من حقوقهم القانونية في التوظيف والتأهيل في الشركات العاملة على أرضهم حيث بلغ عددهم قرابة 900 خريج , وقد ولدت هذه اللجنة من رحم المعاناة والظلم وأنشئت بجهود تطوعية ذاتية واوصلت صوت الخريجين ومطالبهم إلى كل الجهات ذات العلاقة ولم تلقى أي استجابة وقد استخدمت الوسائل والطرق المتاحة كافة من مراسلات رسمية ووقفات سلمية وحملات إعلامية دون أن تلقى استجابة.