عاجل.. انفجار عنيف يهز مدينة شبام للمرة الثانية.. ماذا يحدث في وادي حضرموت؟

الإثنين 23 سبتمبر 2019 انفجار كتب الخليج 365 - خاص قالت مصادر "لليمن العربي" إن انفجارا عنيفا هز مدينة شبام اتبعه انتشار امني مكثف وحملة تفتيش نفذها الجيش عند جولة شبام وعلى مداخل منطقة بن علي.

Advertisements وتأتي هذه العملية عقب عملية غادرة يوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول الجاري. وشهدت مدينة شبام قبل انفجار عبوة ناسفة أودت بحياة قائد قوات التحالف العربي بوادي حضرموت، ابو نايف سعودي الجنسية، و3 من مرافقيه سعوديي الجنسية، إضافة إلى 3 يمنيين آخرين.

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