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دورة تدريبية لمرشدات وخطباء مساجد ساحل حضرموت

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 23 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

دورة تدريبية لمرشدات وخطباء مساجد ساحل حضرموت

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متابعات_الخليج 365

انطلق بمدينة المكلا أمس برنامج الدورة التدريبية الخاصة للمرشدات وأئمة وخطباء مساجد مديريات ساحل حضرموت.

 

وجرت الدورة التي حملت شعار "منهجية التواصل من أجل التنمية C4D"، بتمويل من منظمة اليونيسف للطفولة، وتنظيم مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت.

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وشددت مديرة مكتب منظمة اليونيسف بحضرموت فوزية عبدالله على أهمية دور المنابر الوعظية الدينية في عملية التنمية والتوعية.

وتضمنت الفعاليات لقاء تعريفي أولي جمع مدرب اليونيسف نبيل عبده عمر، والمنسق الإعلامي لمكتب التثفيف والإعلام  الصحي بعدن، وأستاذ التوجيه والإرشاد بالمنظمة ماجد السروري.

 

يشار إلى أن برنامج التدريب سيمتد ثلاثة أسابيع لتنفيذ ثلاثة دورات تستهدف 100 خطيب وإمام ومرشدة بهدف إدخالهم لبرنامج الاتصال من أجل التنمية.

 

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