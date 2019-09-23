الاكثر مشاهدة - على وقع الاحتجاجات : أردوغان يتوعد السيسي في نيويورك ويفتح الملف الحساس ويبتز السعودية بخاشقجي وهكذا كان الرد العاجل

شكرا لقرائتكم خبر عن على وقع الاحتجاجات : أردوغان يتوعد السيسي في نيويورك ويفتح الملف الحساس ويبتز السعودية بخاشقجي وهكذا كان الرد العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددًا الحديث عن قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي ووفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قائلاً إنه سيواصل "البحث عن الحقائق" بشأنهما.

وجاءت تصريحات أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، خلال لقاء مع مجموعة من الأتراك والمسلمين في نيويورك، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وقال أردوغان: "رغم امتعاض البعض، سنواصل البحث عن الحقائق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ووفاة الرئيس المصري محمد مرسي".

وتوترت العلاقات بين تركيا والسعودية منذ ما يقرب من عام إثر مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وسبق أن شكك أردوغان في أن تكون وفاة مرسي طبيعية، وذلك بعد أن أعلنت السلطات المصرية في 17 يونيو الماضي أنه توفي خلال جلسة محاكمته، بينما استنكرت الخارجية المصرية آنذاك تصريحات أردوغان ووصفتها بأنها "ادعاءات وهمية وتجاوزات فجة في حق مصر".

من جهته، علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على تصريحات أردوغان، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "لا جديد يُذكر.. أردوغان يواصل هراءه".

ونشر الأمير السعودي صورة لأردوغان يقدم فيها فاكهة للرئيس الإيراني حسن روحاني، معلقا بقوله: "صورة معبرة".