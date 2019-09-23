ورد الآن : شاحنة كبيرة تدهس سيارة الزنداني وترديه قتيل في السعودية والحزن يخيم على اليمنيين بعد فعله هذا الشئ قبل وفاته بلحظات (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين: Advertisements سبب حادث مروري مروع في وفاة شاب يمني يدعى محمد حسين الزنداني .

وقال شهود عيان ان الشاب كان يسير بسيارته في شوارع جدة بسرعة فائقة ليصطدم بسيارة كبيرة وتتهشم سيارته كليا ويلقى مصرعه على الفور.

واوضح الشهود ان الشاب كان يرفع العلم اليمني ويجتفل بالنصر الذي حققه منتخب الناشئيين عصر اليوم على منتخب بنجلاديش.

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