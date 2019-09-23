شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إعلامية مشهورة تعود للجزيرة بعد 6 سنوات من الغياب .. وهذه علاقة جمال خاشقجي باختفائها المفاجئ .. شاهد ماذا قالت في أول ظهور لها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أطلت الإعلامية العراقية ليلى الشيخلي للمرة الأولى منذ العام 2014، على شاشة «الجزيرة».

وكانت الإعلامية العراقية التحقت بقناة «العرب»، التي لم تكتب لها الولادة قبل خمس سنوات في البحرين، على يد الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وتعدّ الشيخلي من الوجوه الرئيسية النسائية، على الشبكة القطرية، التي التحقت بالقناة عام 2006 وكانت أول امرأة عربية تقدم برنامجاً سياسياً في الإعلام الفضائي العربي.

عود الشيخلي الى جانب علا الفارس المنضمة حديثاً الى «الجزيرة» وألسي أبي عاصي، التي أضحت مذيعة رئيسية، بعيد انتقالها من مكتب بيروت، لتكون المذيعات الثلاث، بمثابة دمج تسعى إليه الشبكة القطرية، يجمع بين أصحاب الخبرة الطويلة في الإعلام والوجوه الشابة.

جديد الحدث أونلاين:

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وهنا الإطلالة الأولى بعد غياب للزميل القطري محمد المري عبر برنامج هذا الصباح @AJASabah .. عودة ستعطي تنوعًا للبرنامج وإثراءً يضفيه دائمًا بو راشد على الشاشة، فأهلاً بالعودة وإلى المزيد من التقدم للجزيرة 💪🏽💙

pic.twitter.com/QU6GKY85Wb — علي المسلماني (@AliAlmslmani) September 18, 2019

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علي المسلماني

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وهنا الإطلالة الأولى بعد غياب للزميل القطري محمد المري عبر برنامج هذا الصباح @AJASabah .. عودة ستعطي تنوعًا للبرنامج وإثراءً يضفيه دائمًا بو راشد على الشاشة، فأهلاً بالعودة وإلى المزيد من التقدم للجزيرة 💪🏽💙

pic.twitter.com/QU6GKY85Wb — علي المسلماني (@AliAlmslmani) September 18, 2019

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وأخيرًا .. وبعد طول انتظار، هنا الظهور الأول لعلا الفارس على @AJArabic لتشكل بلا شك إضافة وإثراء كبيرين للشاشة ومشاهديها .. ولتعود @OlaAlfares إلى شغفها الأول: الأخبار من قناة الجزيرة في قطر ! pic.twitter.com/dfeX7sttMx — علي المسلماني (@AliAlmslmani) September 1, 2019

وهنا الإطلالة الأولى بعد غياب للزميل القطري محمد المري عبر برنامج هذا الصباح @AJASabah .. عودة ستعطي تنوعًا للبرنامج وإثراءً يضفيه دائمًا بو راشد على الشاشة، فأهلاً بالعودة وإلى المزيد من التقدم للجزيرة Advertisements

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