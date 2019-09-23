أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الإثنين 23 سبتمبر 2019 المقاومة كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: التساهل مع إيران لا يجدي الإثنين 23 سبتمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/421373/ تعرف أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421378/ استمرار ثبات أسعار الخضروات والفواكه والأسماك اللحوم في عدن الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421380/ الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إغاثية لأهالي حيس الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421383/ ضمن سلسلة الدعم.. الإمارات تخفف أزمة المياه في عدن بـ 10 مضخات الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421384/ مصادر سياسية : قطر ترعى لقاءات في عمان تمثل بداية لصراع جديد في اليمن الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421385/ أسعار الخضروات والفواكه في مأرب اليوم الإثنين الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421386/ ننشر أحوال الطقس المتوقع اليوم الإثنين في المحافظات الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421387/ مركز الملك سلمان يتهم الحوثيين بالمتاجرة بالملف الإنساني الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421389/ Advertisements البكري يشيد بتأهل منتخب الناشئين ويعلن عن مكافأة للبعثة الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421390/ "الهلال الإماراتي" يقدم مساعدات إغاثية لوحدة الأورام السرطانية بمحافظة شبوة الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421391/ أكاديميون يشككون بمبادرة الميليشيات الأخيرة ويؤكدون عدم جديتها الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421393/ دورة تدريبية للمعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية بالمهرة الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421395/ صحيفة دولية تكشف عن تنسيق إيراني حوثي لتجنب تداعيات هجوم أرامكو الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421399/ معين عبدالملك يوجه وزارة المالية بتعزيز الانضباط المالي الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421403/ “تقرير مصور“ لوقفة 22 سبتمبر الإحتجاجية وسط المكلا بحضرموت الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421404/ الحكومة الشرعية ترضخ لمطالب أبناء حضرموت الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421413/ وكيل سقطرى يؤكد على أهمية تعزيز الرقابة على أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421414/ محمد الحضرمي يمثل اليمن في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74 الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421426/ اقرار تسعيرة جديدة لسعر البنزين بالمهرة الإثنين 23 سبتمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/421429/

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