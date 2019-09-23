اقرار تسعيرة جديدة لسعر البنزين بالمهرة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

مشتقات

كتب الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة النفط اليمنية فرع المهرة، تسعيرة جديدة لمادة البترول.



وجاء في وثيقة صادرة عن شركة النفط أن التسعيرة الجديدة والمقدرة بـ 375 للتر الواحد بعد أن كانت 425 ريال للتر.

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وكلنت أعلنت شركة النفط اليمنية بمحافظة المهرة، في وقت سابق عن تسعيرة جديدة في مادتي البنزين والديزل.

وأشار بيان شركة النفط اليمنية السابق أن سعر اللتر من مادتي البنزين والديزل بـ425 ريالا يمنيا.

وقالت الشركة في بيانها إن زيادة أسعار المشتقات النفطية جاء بناءً على قرار محافظ محافظة المهرة رقم (3) والصادر بتأريخ 26/8/2019.

ولم يتناول البيان الموجه لوكلاء محطات التوزيع، الأسباب التي دفعت الشركة لتعديل التسعيرة.