محمد الحضرمي يمثل اليمن في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74

الإثنين 23 سبتمبر 2019

محمد الحضرمي

كتب الخليج 365

يمثل وزير الخارجية المعين حديثاً، محمد الحضرمي، اليمن في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 74 .



ووصل الحضرمي بحسب ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية، أمس، إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد بلادنا المشارك في اجتماعات الدورة الـ ٧٤ .

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وسيلقي الحضرمي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تغطي عدد من القضايا الدولية بما فيها التطورات في بلادنا.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية على هامش أعمال الدورة الحالية بعدد من المسؤولين الدوليين في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، وكذا عقد لقاءات ثنائية بعدد من نظرائه في عدد من الدول.