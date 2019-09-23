المشتقات النفطية

كتب الخليج 365

وأشار الجريبي خلال لقائه ، اليوم ، مدراء مكاتب الصناعة والتجارة و النفط و النقل، بحضور مدير الشرطة العميد علي الرجدهي ، الى دور هذه المكاتب في تخفيف معاناة المواطنين ومراعاة وضعهم المعيشي ومنع استغلال بعض التجار في رفع الأسعار.. مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر وكيل سقطرى يؤكد على أهمية تعزيز الرقابة على أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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