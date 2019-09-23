الحكومة الشرعية ترضخ لمطالب أبناء حضرموت

الإثنين 23 سبتمبر 2019

فاعلية المكلا

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر حكومية عن رضوخ الشرعية لمطالب أبناء حضرموت، التي أعلنوها أمس الأحد في الوقفة الإحتجاجية لتأييد قرار محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء، فرج سالمين البحسني .



وذكرت المصادر، أن هناك إتصالات وتواصل جرت مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت من قبل ممثلين عن الحكومة الشرعية بعد الوقفه الاحتجاجية الكبرى التي أُقيمت بمدينة المكلا وشارك فيها الآلاف من مواطني ساحل ووادي حضرموت.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة الشرعية كلفت وزير المالية المعين حديثاً بقرار الرئيس هادي، سالم صالح بن بريك والمنتمي لمحافظة حضرموت في التواصل مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وتلبية المطالب المشروعة والألتزامات التي قطعتها الحكومة بوقت سابق وايجاد قاعدة عمل مشتركة وحسن نية مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة وعدم تكرار نفس الأخطاء والممارسات والتي تسببت بتفاقم الوضع وتأجيج الشارع الحضرمي.

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وشهدت حضرموت أمس، وقفة إحتجاجية تأييداً للسلطة المحلية بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية .

وأعلن المتظاهرون عن مطالب منها دفع مستحقات المحافظة المالية والايفاء بمستحقات الكهرباء ورواتب جيش النخبة الحضرمية واقرار التسويات والترقيات الوظيفية وتوفير الكهرباء لحضرموت، والمصادقه الفعلية على تجنيد 3000 ألف مستجد بجيش النخبة وبما يعزز الأمن والأستقرار بوادي حضرموت الذي يشهد أنفلات أمني واغتيالات تطال القيادات والجنود الحضارم.

وبهذا الصدد، ذكرت الحكومة أن توجيهات صدرت لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث اية إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط .