شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: والدة أمير قطر الشيخة موزة تبكي اليمنيين من الفرحة بكرم أميري فاق التوقعات وتقدم لكل لاعب يمني مبلغ خيالي يحلم به وزير الشباب والرياضة ( فيديو ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قدمت الشيخة موزة والدة قطر مكافئة كبيرة قدرها 100 الف ريال قطري لكل لاعب من لاعبي المنتخب اليمني عقب الفوز على بنجلادش .

وذكر موقع " الرياضة في قطر " ان الشيخة موزة اكدت انهم يستحقون اكثر من ذلك.

وبحسب الموقع فإن الشيخة موزة دعت كافة اللاعبين والاداريين والطاقم التدريبي للمنتخب اليمني لتناول وجبة العشاء في القصر الاميري.

وكان المنتخب اليمني للناشئين قد تمكن عصر اليوم من الفوز على نظيره منتخب بنغلاديش بتسديد ثلاثة أهداف – ثلاثية نظيفة مقابل لاشيء.

جاء ذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب قبة أسباير بالدوحة، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين 2020 م.

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ودخل المنتخب اليمني المباراة متصدرا لمجموعته الخامسة بفارق الأهداف، حيث يمتلك أربع نقاط وتسعة أهداف صافية بفوز على بوتان بعشرة أهداف مقابل هدف وتعادل أمام قطر (1/1) .

يذكر أن نظام التصفيات، ينص على تأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني من المجموعات الـ11، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.