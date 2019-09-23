شكرا لبحثكم عن خبر السفير الامريكي يتصل بمحافظ عدن احمد سالمين طالبا منه عدم مغادرة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة بأن السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل قام بالاتصال منذ أيام بمحافظ محافظة عدن أحمد سالمين، ربيع وخلال الاتصال طلب منه عدم مغادرة عدن والمكوث فيها؛ حتى يتمكن من مواصلة تسهيل الخدمات للمواطنين.

وكشفت مصادر وثيقة لـ”الأمناء” بأن الشرعية كانت قد طلبت وقبيل اتصال السفير الأمريكي من محافظ عدن أحمد سالمين مغادرة عدن، غير أن اتصال السفير الأمريكي أعاق تلبية طلب الشرعية بمغادرة سالمين.

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وطبقا للمصادر” فقد أمرت الشرعية على ضوء ذلك أحمد سالمين بالمكوث في منزله وعدم مزاولة مهامه في إدارة المحافظة على الرغم من طلب المجلس الانتقالي من سالمين مزاولة مهامه الاعتيادية.

ومنذ اندلاع المواجهات في الشهر الماضي وأحمد سالمين لا يباشر عمله حتى اليوم…!