معين عبدالملك يوجه وزارة المالية بتعزيز الانضباط المالي

الإثنين 23 سبتمبر 2019

معين عبدالملك

كتب الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة المالية، بتعزيز الانضباط المالي واتخاذ كل الخطوات الرامية لضبط النفقات وتنمية الإيرادات بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة.



جاء ذلك اثناء لقائه وزير المالية سالم بن بريك، عقب ادائه اليمين الدستورية ونيله ثقة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية كوزيرا للمالية.

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وحث رئيس الوزراء، وزير المالية على التقيد بتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2019م، بما يضمن الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي حددتها الموازنة العامة.. لافتا الى ضرورة تفعيل قنوات التواصل مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، بما يعزز حركة الاقتصاد الوطني ويسهم في تحريك عجلة التنمية لتخفيف المعاناة عن المواطنين جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على وزارة المالية تحويل حصص المحافظات من الايرادات اولا باول، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الجانب.. لافتا الى ضرورة تكاتف وتكامل الجهود على المستويين المركزي والمحلي لتنمية الايرادات وترشيد وضبط النفقات، واستخدامها بشكل أمثل لمصلحة المواطنين وتحسين معيشتهم اليومية.

من جانبه، أكد وزير المالية التزامه بتوجيهات رئيس الوزراء وأنه سيعمل كل ما من شأنه مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في المرحلة الراهنة.. معربا عن أمله في تعاون الجميع لتحقيق الاهداف وتجاوز الصعوبات التي تعترض العمل المالي.