صحيفة دولية تكشف عن تنسيق إيراني حوثي لتجنب تداعيات هجوم أرامكو

الإثنين 23 سبتمبر 2019

هجوم أرامكو

كتب الخليج 365

كشفت صحيفة العرب الدولية، في عددها اليوم، عن تنسيق بيان إيران وذراعها في اليمن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، لتجاوز تداعيات الهجوم الأخير على منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة أرامكو وما نتج عنه من غضب دولي .



وترى الصحيفة أن إيران تريد تحميل الحوثي ما يمكن أن تنجر عنه من تبعات عليه بإعتبارها المتهمة الرئيسة في الهجوم لذلك تبنت ميليشيا الحوثي قصف المنشآت النفطية السعودية في بقيق وخريص دون أن تنجح في إقناع مختلف الأطراف المهتمة بالموضوع بصدقية روايتها.

وفي كلمته بمناسبة بدء مراسم أسبوع “الدفاع المقدّس”، التي أقيمت بجوار مرقد الإمام الخميني جنوبي العاصمة طهران في ذكرى اندلاع حرب الثماني سنوات بين إيران والعراق، قال روحاني إنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة خلال الأيام القادمة بمشروع للتعاون بين إيران ودول المنطقة لإرساء الأمن في الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز “والتأكيد على أن تواجد القوات الأجنبية يخلق المشاكل والمخاطر للمنطقة والممرات المائية وأمن الملاحة البحرية وأمن النفط والطاقة”. وأكد أن “طريقنا هو إرساء الوحدة والتنسيق مع دول المنطقة”.

ونفى روحاني مسؤولية طهران عن قصف المنشآت السعودية، متهما الولايات المتحدة بزعزعة استقرار المنطقة، قائلا “حيثما تواجدت أميركا تزعزع الأمن سواء في أفغانستان أو الخليج”، مدّعيا في المقابل أن بلاده مصدر سلم وأمن للمنطقة، وأنها “حيثما وجدت حل الأمن سواء في العراق أو سوريا أو لبنان”. وقال “ندعو دائما إلى الأخوة والسلام مع دول المنطقة فيما تسعى القوى الكبرى إلى نهبها”.

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وترى الصحيفة أن هناك تطابق بين نبرة السلام التي تتحدث بها القيادة الإيرانية في غمرة الضجة الدائرة حول قصف منشآت أرامكو عملاق النفط العالمي، مع العرض المفاجئ الذي قدمه الحوثيون للسعودية بعد تبنّيهم قصف منشآتها.

وأعلن الحوثيون آخر الأسبوع الماضي عن مبادرة تجاه الرياض تتمثل في التوقف عن قصف الأراضي السعودية. وقال رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثية الجمعة، “نأمل من الرياض أن ترد على هذه المبادرة بأحسن منها، وإن لم تستجب للمبادرة واستأنفت القصف، فسيكون من حقنا الرد عليها، وننتظر إعلانا مماثلا بوقف كل أشكال الاستهداف الجوي لأراضينا”.

وبحسب متابعين للشأن الإيراني فإن تلويح طهران بالسلام، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائها الإقليميين، يكشف مدى شعورها بفداحة التعرض لمنشآت نفطية سعودية على ارتباط وثيق بأمن الطاقة في العالم، كما يكشف وعيها بحجم الغضب الدولي جرّاء ذلك ومخاوفها من تحمل تبعاته، ومن ضمنها تكريس عزلتها الدولية وتعقيد مهمتها في المواجهة التي تخوضها ضد الولايات المتحدة بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات غير مسبوقة في شدّتها على طهران.

وأظهرت قوى كبرى، على رأسها فرنسا وبريطانيا، امتعاضا من التعرض لمنشآت النفط السعودية، وأبدت ميلا للرواية الأميركية السعودية التي تقول إن مصدر قصف تلك المنشآت هو الشمال وليس الجنوب مثلما قالت جماعة الحوثي، وإن الأخيرة لا تمتلك تنفيذ قصف دقيق مثل الذي حدث من مدى يتجاوز الألف كيلومتر.

وقال مصدر سياسي خليجي، طلب عدم ذكر اسمه، إن حديث إيران عن السلام قد يكون متأخرا، مستبعدا أن يمر حدث من حجم الاستهداف الذي تعرضت له منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص دون عقاب دولي بطريقة ما، ومؤكدا أن تحديد طريقة الرد على القصف رهن التحقيقات الجارية بمشاركة أممية ودولية لتحديد المسؤوليات بدقة، ومعتبرا أن من ستثبت إدانته بالفعل “سيكون في وضع صعب”.