الإثنين 23 سبتمبر 2019 المهرة كتب الخليج 365 دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اليوم الأحد، بمدينة الغيضة، الدورة التدريبية التأسيسية للمعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية، والتي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، برعاية محافظ المحافظة راجح باكريت، وتمويل من منظمة اليونيسيف.

Advertisements واكد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة المهرة ،حرص السلطة المحلية على كافة الدعم والمساهمة والتسهيلات لتنفيذ مثل هذه الدورات وتوفير المستلزمات للمنشآت الصحية لتقديم خدمة صحية أفضل..مشيداً بجهود منظمة اليونيسيف للجانب الصحي بالمحافظة. من جانبه، أوضح منسق برنامج التغذية بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، صالح أحمد جبلي، أن الدورة التدريبية التي تستمر 10 أيام يشارك فيها 20 متدربا من 10 مراكز صحية بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورة تدريبية للمعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.