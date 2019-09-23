أكاديميون يشككون بمبادرة الميليشيات الأخيرة ويؤكدون عدم جديتها

شكك أكاديميون محليون بالمباراة الجديدة التي أعلنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، والمتمثلة بوقف الهجمات العدوانية ضد السعودية واستئناف المشاورات السياسية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية .وأكد الأكاديميون عدم جدية الميليشيات في تنفيذ هذه المبادرة، وهو ما ظهر في التهديدات التي أطلقها مؤخراً القيادي في الميليشيات، محمد البخيتي، الذي قال أن الجماعة ستعاون عدوانها على السعودية في حال إستمرار العمليات الجوية .وأكد الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع السياسي بجامعة الحديدة الدكتور عبد الرحمن عبدالله شاهر عدم جدية المبادرة التي أعلنت عنها جماعة الحوثي، لاعتبارات تتعلق بسوابق نكث الجماعة الانقلابية لكافة الاتفاقيات التي أبرمت مع التحالف والحكومة اليمنية.واعتبر الدكتور شاهر في تصريحات ل«الخليج» أن توقيت إطلاق جماعة الحوثي لمبادرتها بوقف الاعتداءات على السعودية واستئناف المسار السياسي للتوصل لتسوية توافقية تنهي الحرب وتفضي إلى مصالحة وطنية، يثير شكوكاً موضوعية حول دوافع الجماعة للإعلان عن مثل هذه «المبادرة».وأشار إلى أن «مبادرة» الحوثيين ليست سوى «خطوة اضطرارية» فرضتها طبيعة التداعيات العالمية الحادة التي ترتبت على اتهام إيران بالمسؤولية عن استهداف منشآت «أرامكو».من جهته أبدى الخبير اليمني في مجال إدارة الأزمات عبد التواب هزاع السروري، وجهة نظر مغايرة، معتبراً أن «المبادرة» التي أطلقتها جماعة الحوثي لا تزيد على «تكنيك» لجأت إليه إيران للتخفيف من حدة الضغوط عليها على خلفية اعتداء «أرامكو».ولفت السروري إلى أنه بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت أرامكو التي تكتسب أهمية استراتيجية لدى السعودية وتكشف حقيقة وقوف إيران وراء الاستهداف غير المسبوق لا يمكن التعاطي مع هجمات جديدة تنفذها جماعة الحوثي، التي تمثل الذراع العسكرية لطهران في اليمن ضد المنشآت الحيوية في المملكة باعتبارها استمراراً لذات النمط من عمليات الاستهداف التي دأبت الميليشيات الموالية لإيران على شنها، فعامل التوقيت سيتسبب في المزيد من التعقيد للموقف الإيراني وسيدفع إلى تعزيز قناعات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة بأن إيران تتعمد التمادي في استهداف المملكة وتهديد مصالح حيوية للعالم وهو ما سيتم الرد عليه بحزم.

