"الهلال الإماراتي" يقدم مساعدات إغاثية لوحدة الأورام السرطانية بمحافظة شبوة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الهلال الإماراتي

كتب متابعات_الخليج 365

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية للمرضى والعاملين في وحدة علاج الأورام السرطانية بمحافظة شبوة.



وقام فريق التوزيع التابع للهيئة بتوزيع ( 300 ) سلة غذائية بمعدل ( 24 طن ) مستهدفة ( 1860 ) فرداً من المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام السرطانية.

وتأتي هذه المساعدات تأكيدا للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر للمراكز الصحية لأجل تخفيف معاناة المرضى وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها، وتسعى الهيئة بكل جهودها الخيرية للتخفيف من حدة معاناة مرضى وحدة الأورام السرطانية وتوفير المواد التموينية الأساسية لهم.

وعبر عدد من المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام السرطانية عن بالغ شكرهم وأمتنانهم لدولة الإمارات على تلمس أوضاعهم وتقديم المساعدات لهم في مختلف المجالات الإغاثية والخدمية.

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يذكر ان عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019م بلغت 30878 سلة غذائية استهدفت 143647 فرداً من الاسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة، بمعدل 1715 طن و920 كيلو.

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية للمرضى والعاملين في وحدة علاج الأورام السرطانية بمحافظة شبوة.

وقام فريق التوزيع التابع للهيئة بتوزيع ( 300 ) سلة غذائية بمعدل ( 24 طن ) مستهدفة ( 1860 ) فرداً من المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام السرطانية.

وتأتي هذه المساعدات تأكيدا للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر للمراكز الصحية لأجل تخفيف معاناة المرضى وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها، وتسعى الهيئة بكل جهودها الخيرية للتخفيف من حدة معاناة مرضى وحدة الأورام السرطانية وتوفير المواد التموينية الأساسية لهم.

وعبر عدد من المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام السرطانية عن بالغ شكرهم وأمتنانهم لدولة الإمارات على تلمس أوضاعهم وتقديم المساعدات لهم في مختلف المجالات الإغاثية والخدمية.

يذكر ان عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019م بلغت 30878 سلة غذائية استهدفت 143647 فرداً من الاسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة، بمعدل 1715 طن و920 كيلو.