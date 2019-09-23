البكري يشيد بتأهل منتخب الناشئين ويعلن عن مكافأة للبعثة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

البكري

كتب الخليج 365 - متابعات

أجرى وزير الشباب والرياضة نايف البكري اتصالاً هاتفياً ببعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم المتأهل الى نهائيات اسيا 2020 تحن سن 16 عام التي ستقام في مملكة البحرين.



واثنى البكري على الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازين الفني والإداري للمنتخب وتحقيق سبع نقاط من تسع ممكنة بعد الفوز على بوتان ب10/1 والتعادل مع أصحاب الأرض قطر 1/1 ومن ثم الانتصار على منتخب بنغلادش بثلاثية نظيفة مكنتهم من الوصول للنهائيات الاسيوية .

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وأضاف البكري: ان الشعب اليمني من أقصاه الى أقصاه سعيد جداً اليوم وفخور بكم وقد وقف خلفكم مشجعاً ومسانداً باعتباركم نقطة الضؤ الوحيدة في هذا التوقيت الصعب من تاريخ اليمن.

وخاطب الوزير اللاعبين بان هذه الخطوة الأولى في مشوارهم الرياضي وان ظهوركم الأول كان رائعاً ومبهراً وسنكون معكم داعمين ومساندين للوصول الى ما هو ابعد من آسيا.

من جهته شكر مدرب المنتخب واللاعبين تواصل الوزير المستمر وتشجيعه لهم معتبرين هذا الانجاز هدية للشعب اليمني الذي هو في أمس الحاجة لمثل هذه الفرحة .