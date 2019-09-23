ضمن سلسلة الدعم.. الإمارات تخفف أزمة المياه في عدن بـ 10 مضخات

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الهلال الإماراتي

كتب متابعات_الخليج 365

بدأت مؤسسة المياه بعدن تشغيل 10 مضخات مياه قدمتها دولة الإمارات ضمن سلسلة الدعم اللوجستي، كاستجابة عاجلة للمناشدة التي وجهتها المؤسسة بعد انقطاع المياه خلال الفترة الأخيرة عن بعض مناطق عدن.



وأشرفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة المياه بعدن، على تركيب وتشغيل المضخات في حقول آبار "بئر أحمد" و"بئر ناصر" و"دار المناصرة "، خلال فترة وجيزة، الأمر الذي ساهم في رفع منسوب المياه والقدرة الإنتاجية إلى 50 ألف متر مكعب يومياً، من 37 بئراً في جميع تلك الحقول.

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وقال فتحي السقاف، مدير مؤسسة المياه بعدن، إن المشروع المقدم من دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، سيعمل على تخفيف أزمة المياه بعدن.

ووجه "السقاف" الشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، لكل ما يقدمونه من دعم خدمي وتنموي لمختلف القطاعات في اليمن.

وساهمت دولة الإمارات منذ 2015 بشكل كبير في تحسين وعودة الحياة لمؤسسة المياه في عدن، من خلال توريد وتركيب مولدات ومضخات، وصيانة وتأهيل الشبكة وتزويدها، وحفر وصيانة الآبار.

هذا فضلاً عن تنفيذ الإمارات مشروع "منحة عام الخير"، الذي خصص كلياً للمياه والصرف الصحي، فيما حرصت على تسليم موظفي المؤسسة مرتبات 3 أشهر عقب تحرير عدن من مليشيا الحوثي الإرهابية.