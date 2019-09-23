الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إغاثية لأهالي حيس

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الهلال الإماراتي

كتب متابعات_الخليج 365

قدمت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية، الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية للناجين من قصف المليشيات الحوثية على حي سكني بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.



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وجاءت المساعدات تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة، حيث رفد فريق المساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر الإماراتي الأسر بخيام إيوائية، وسلال غذائية.

وعبرت الأسر عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على مسارعتها إلى تقديم الرعاية اللازمة لهم بعد أن تقطعت بهم السبل.

يأتي ذلك بعد أيام على تقديم مساعدات إغاثية طارئة مماثلة إلى 23 أسرة نجت من قصف المليشيات الحوثية على إحدى قرى مديرية التحيتا بالحديدة، سقط نتيجته 9 قتلى و11 جريحاً، معظمهم نساء وأطفال.