شكرا لبحثكم عن خبر سفير يمني ”يرمي” طالبة من أوائل الجمهورية في الشارع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، أن أحد سفراء الجمهورية اليمنية، رمى طالبة من أوائل الجمهورية في الشارع.

وأفادت مصادر طلابية أن طالبة يمنية، تدعى فاطمة مرمية بأحد شوارع القاهرة، وهي من أوائل الجمهورية، حصدت معدل ٩٩.٧٪ في الثانوية العامة، وحصلت على منحة دراسية طب بشري إلى مصر، لكنها حين وصلت إلى القاهرة وجدت السفير محمد مارم قد أعطى المقعد والمنحة الدراسية لابنة احد أصدقائه الدبلوماسيين.

وكانت مصادر اعلامية اتهمت مارم بالتواطؤ مع الدبلوماسي القدمي بمنحه عشرات المقاعد لاقربائه وأسرته على حساب الطلاب اليمنيين المستحقين.