شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعتقل أحد قادتها في ذمار لرفضه تجنيد أقاربه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد على اعتقال أحد قياداتها البارزة في محافظة ذمار وسط البلاد.
وقالت مصادر مطلعة إن ميلشيا الحوثي اعتقلت، ظهر اليوم الأحد، القيادي الحوثي المكنى "أبو جلال" بعد أن أوقفت طقمه، وأخذته من بين مرافقيه.
وأكدت المصادر، إنه تم نقل "أبو جلال" إلى البحث الجنائي للتحقيق معه، حول رفضه لتجنيد أقاربه لصالح المليشيات الحوثية.
وأشارت المصادر إلى أن "أبو جلال" لا ينتمي إلى سلالة الحوثيين، ولكنه التحق معهم طمعاً في حصوله على مكانة رفيعة أمام الجميع.
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