شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيحدث غدا في السعودية .. والحزن يعم المملكة (بيان رسمي) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علن الديوان الملكي السعودي عن وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

واضاف الديوان في بيانه انه سيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



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