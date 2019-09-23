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عدن - ياسمين التهامي - الأمير الذي يحظى باحترام ‘‘الملك سلمان’’ يفاجئ ولي العهد السعودي بهذا الموقف الجريئ .. ويكشف عن ‘‘كارثة مرعبة’’ تهدد المملكة

قال موقع إلكتروني مختص بالمعلومات الاستخباراتية وتحليلها إن الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي ووزير الداخلية الأسبق، يعارض أي دخول للمملكة في حرب مع إيران.

وقال "تاكتيكال ريبورت" إن الأمير أحمد يقف ضد أي حرب تتورط فيها المملكة مع إيران، لأنها حرب كارثية على المملكة، كما أنه سيعارض خطوة ولي العهد محمد بن سلمان، في حال قرر الانضمام لتحالف أمريكي بريطاني لمواجهة إيران عسكريا".

وأضاف أنه من المهم أن تلجأ السعودية إلى "إجراءات لتوحيد مجلس التعاون الخليجي بدلاً من الاستجابة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، في إشارة إلى الدعوة الأمريكية لتشكيل تحالف لمواجهة إيران وتأمين خطوط الملاحة في مضيق هرمز.

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج العربي على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين.

وكان الوزير الأمريكي يتحدث في سيدني خلال زيارة له ووزير الدفاع مارك إسبر إلى أستراليا، فيما قال في وقت سابق إن بلاده "بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز سيشمل دولاً من جميع أنحاء العالم".