شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. مقتل وإصابة 5 بانفجار ألعاب نارية داخل محل تجاري شمال الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن وأصيب 4 آخرين بانفجار ألعاب نارية الأحد داخل محل تجاري في مدينة دمت بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر "المشهد اليمني" ان انفجار دوى في محلات الزقري للألعاب النارية في شارع عامر عبدالوهاب بمديرية دمت شمال محافظة الضالع، جراء حريق تعرض له المحل مما نتج عنه انفجار ضخم في مخزن الألعاب النارية.

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وأكدت المصادر ان احتراق وتفجر الألعاب النارية أسفر عن مقتل المواطن "سعد الحيدري" وإصابة اربعة آخرين بجروح خطيرة، كما أسفر عن احتراق وتدمير المحل بالكامل.

وأشارت إلى ان الحريق ناجم عن عيار ناري أطلقه أحد المتواجدين من مسدس بدون قصد نحو مخزن الألعاب النارية في المحل مما تسبب في انفجار ضخم واندلاع حرائق كبيرة، لم يتمكن المتواجدون من السيطرة عليها.