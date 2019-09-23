حقل ألغام حوثي يقتل ويصيب 3 مسافرين ويدمر ناقلتين في طريق البيضاء مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد وأصيب 3 مدنيين الأحد جراء احتراق ناقلتين كانوا يستقلونها عقب وقوعهم في حقل ألغام زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في الطريق الرابط بين محافظتي البيضاء ومأرب.
وقالت مصادر "المشهد اليمني" ان ناقلتين تعرضتا لانفجار حقل ألغام زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حوران شمال محافظة البيضاء.
وأكدت المصادر ان انفجار حقل الألغام أسفر عن استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين وتدمير ناقلتين بالطريق العام في منطقة حوران.
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