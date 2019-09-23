الحضرمي ينوب عن الرئيس هادي في هذه المناسبة العالمية

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يزيد بن سلمان - شبوة -

وصل وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، محمد الحضرمي، أمس الأحد، إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد يمني للمشارك في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد دورتها بعد أيام.

وقالت قناة اليمن الفضائية: إن الحضرمي سيلقي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى، التي ستناقش عدد من القضايا الدولية، بما فيها التطورات الأخيرة في جنوب اليمن.

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وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية سيناقش التطورات الأخيرة التي حدثت في المحافظات الجنوبية، من تمرد للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والاعتداءات الإماراتية التي استهدفت الجيش اليمني بضربات جوية الشهر الماضي، في محافظتي عدن وأبين جنوب البلاد.

وتعين محمد الحضرمي، الخميس الماضي، وزيرا للخارجية، بقرار جمهوري، ليشغل منصب الوزارة الشاغر منذ استقالة وزير الخارجية السابق خالد اليماني قبل أشهر.